Um jogador do FC Seoul, da Liga coreana, foi encontrado morto esta sexta-feira, junto a um parque de estacionamento. O corpo de Kim Nam-Chun não evidenciava qualquer sinal de luta e nesta altura as autoridades sul coreanas investigam as razões do óbito, não estando a excluir a possibilidade de suicídio como possível causa da morte do defesa de 31 anos.

Kim fez a estreia profissional no FC Seoul em 2013 e passou toda a carreira no clube, exceto duas temporadas em que esteve cedido ao Sangju Sangmu Phoenix, no período em que cumpriu o serviço militar obrigatório.