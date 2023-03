É a prova final de que a competição criada por Gerard Piqué é um tremendo sucesso em Espanha: noventa mil pessoal preenchem a lotação total de Camp Nou, para assistir à final four da Kings League. As imagens são, aliás, fabulosas.

Os grandes jornais desportivos em Espanha, como o Sport, a Marca ou o Mundo Deportivo, estão, de resto, a acompanhar ao minuto os jogos deste domingo, que vão coroar o primeiro campeão da história da Kings League.

Os bilhetes para a jornada deste domingo, que inclui os três jogos da final four, custavam entre 10 (terceira bancada superior lateral) e os 55 euros (tribuna). Noventa mil pessoas, como já se disse, resolveram estar nesta tarde de futebol de sete, com regras nunca vistas.

Em confronto estão, nas meias-finais, as equipas de El Bairro (do youtuber Andri Contreras) e os Sayans FC (do também youtuber TheGrefg). A outra meia-final opõe os Aniquiladores (de Juan Garnizo) e Los Troncos (de Perxitaa). Quem vencer os dois jogos, defronta-se na final, a partir das 20 horas de Lisboa, também em Camp Nou, claro.