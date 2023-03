Barcelona viveu este domingo uma tarde que fica para a história. A final four da Kings League, a tal competição que junta futebol de 7, videogames e plataformas de streaming ao vivo, foi acompanhada por mais de noventa mil pessoas (na verdade, mais de 92 mil pessoas) ao vivo em Camp Nou.

O estádio do Barcelona encheu-se de adeptos que pagaram entre dez e 55 euros para fazer parte da festa, numa competição que acabou já de noite com o triunfo da equipa «El Barrio», do streamer Adi Contreras. Antes disso, porém, 90 mil pessoas celebraram um golo de penálti com o «simmmmm» de Cristiano Ronaldo. Provavelmente foi a primeira vez que o Camp Nou festejou assim o famoso «simmmmmm».