VÍDEO: «voadora» mancha estreia de Ricardinho na Kings League
Lenda do futsal mundial esteve poucos minutos em campo e acabou por perder por 7-1
Lenda do futsal mundial esteve poucos minutos em campo e acabou por perder por 7-1
Ricardinho, lenda do futsal português, estreou-se na Kings League, competição alternativa lançada pelo antigo jogador do Barcelona Gerard Piqué, com uma pesada derrota (1-7), num jogo que ficou marcado por uma entrada duríssima do guarda-redes da equipa do antigo campeão do Mundo.
Apesar da forte expetativa em redor do proeminente reforço dos Dibrados, a verdade é que Ricardinho, agora com 40 anos, esteve apenas doze minutos em campo e teve poucas oportunidades para tocar na bola, na competição que está a decorrer em Guarulhos, São Paulo.
Ricardinho foi chamado à contenda, já com o jogo a decorrer, quando o Dibrados estava a vencer o Fluxo com um golo do guarda-redes Luan Teles que viria a ser protagonista nesta partida de futebol sete, com regras muito próprias.
A verdade é que o Fluxo empatou no arranque da segunda parte e, logo a seguir, Luan Teles protagonizou uma chamada «voadora», atingindo um adversário na cabeça [ver vídeo no final do artigo] e acabou expulso.
A partir daqui, tudo correu mal aos Dibrados que desperdiçaram um penálti e viram o Fluxo marcar mais seis golos sem resposta.
Ricardinho ainda jogou mais alguns minutos, numa altura em que a sua equipa já estava a ser brindada com «olés» das bancadas.
Veja a «voadora» de Luan Teles: