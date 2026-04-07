Ricardinho, lenda do futsal português, estreou-se na Kings League, competição alternativa lançada pelo antigo jogador do Barcelona Gerard Piqué, com uma pesada derrota (1-7), num jogo que ficou marcado por uma entrada duríssima do guarda-redes da equipa do antigo campeão do Mundo.

Apesar da forte expetativa em redor do proeminente reforço dos Dibrados, a verdade é que Ricardinho, agora com 40 anos, esteve apenas doze minutos em campo e teve poucas oportunidades para tocar na bola, na competição que está a decorrer em Guarulhos, São Paulo.

Ricardinho foi chamado à contenda, já com o jogo a decorrer, quando o Dibrados estava a vencer o Fluxo com um golo do guarda-redes Luan Teles que viria a ser protagonista nesta partida de futebol sete, com regras muito próprias.

A verdade é que o Fluxo empatou no arranque da segunda parte e, logo a seguir, Luan Teles protagonizou uma chamada «voadora», atingindo um adversário na cabeça [ver vídeo no final do artigo] e acabou expulso.

A partir daqui, tudo correu mal aos Dibrados que desperdiçaram um penálti e viram o Fluxo marcar mais seis golos sem resposta.

Ricardinho ainda jogou mais alguns minutos, numa altura em que a sua equipa já estava a ser brindada com «olés» das bancadas.

Veja a «voadora» de Luan Teles: