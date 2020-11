O Liverpool despediu-se do emblemático centro de treinos de Melwood e mudou-se para as novas instalações em Kirkby.

Os reds revelaram imagens do espaço, numa visita guiada feita através das palavras treinador Jurgen Klopp. «Um edifício espetacular» e «um novo espaço para construir o futuro», descreveu o técnico alemão.

Com estruturas modernas, o novo centro de treinos tem campos de ténis, padel, voleibol e até bilhar, além das habituais zonas de recuperação e ginásio.

Um dos pilares das novas instalações é aproximar a formação do Liverpool do plantel principal e o escritório de Klopp tem vista privilegiado para os vários campos onde, ao longe, pode observar as equipas dos reds.

Setenta anos depois, «uma nova era começa» no Liverpool. Veja as imagens no vídeo abaixo e na galeria associada: