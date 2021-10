Jurgen Klopp é, por norma, uma pessoa bem disposta. Porém, demonstrou alguma impaciência após a vitória do Liverpool frente ao Atlético, em Madrid (2-3).



O treinador do Liverpool queria cumprimentar o homólogo do Atlético no final do encontro mas Diego Simeone seguiu diretamente para os balneários. Klopp não gostou.



Já na zona das entrevistas rápidas, o técnico alemão foi questionado sobre o tema e ficou desagradado com a forma como a pergunta foi colocada.



«Porque é que eu estava irritado? Eu não sou assim tão estúpido para que possas colocar uma pequena pergunta aqui. Eu não estava minimamente irritado. Vê as imagens. Eu queria cumprimentá-lo, ele não quis. Naquele momento, eu percebo, ele é emocional, eu sou emocional e tu não és uma boa pessoa por quereres fazer uma história disso», atirou Klopp.



O jornalista ainda tentou responder ao treinador do Liverpool, em vão. «Eu não estava irritado! Quando é que eu estive irritado? Agora é que eu estou irritado, por causa da tua pergunta!»



E assim, assumidamente irritado, Jurgen Klopp abandonou a zona de entrevistas rápidas.