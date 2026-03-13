«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Kodai Sano: o nipónico que encanta nos Países Baixos

Idade: 22 anos (25/09/2003)

Posição: Médio Centro

Clube: NEC Nijmegen

Pé preferencial: Direito

País: Japão

Nos Países Baixos está a acontecer uma das histórias mais entusiasmantes do futebol europeu. O NEC, clube modesto com apenas dois troféus no palmarés (ambos da II Divisão), está a ter uma época de sonho. Atingiu a final da Taça e no campeonato está perfeitamente dentro da luta por um lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. O plantel tem alguns jovens interessantes, como Sami Ouaissa, Noé Lebreton ou Basar Onal, mas tal nível de qualidade exibicional deve-se muito ao maestro japonês do meio campo. Kodai Sano. Trata-se de um médio centro, de 22 anos, que esta temporada está a ser um dos melhores jogadores da Eredivisie, com três golos e seis assistências em 29 jogos. Uma vez internacional AA pelo Japão, Sano cumpre a sua terceira época no NEC, após ter sido contratado diretamente do Fagiano Okoyama, clube da J-League 2. Pelos neerlandeses, soma 89 jogos, 12 golos e 11 assistências.

Pontos fortes: técnica, drible, passe, agilidade, intensidade e recuperação de bola

Kodai Sano apresenta-se com um médio centro com um perfil bastante completo. No NEC, que alinha habitualmente em 3-4-2-1, apenas como ponto de partida, pois a equipa tem um modelo muito fluído e dinâmico, com várias trocas posicionais, joga num meio campo a dois, mas também poderá ser um jogador que facilmente se inregra como interior num meio campo a três.

Tecnicamente confortável com ambos os pés, evidencia-se sobretudo pela sua capacidade técnica, velocidade de execução e pela qualidade em drible, na qual é acima da média. Do ponto de vista técnico, demonstra recursos muito bons, desde logo no primeiro toque, sendo um jogador com receção orientada para acelerar logo com o primeiro ou o segundo toque. Nota também para a capacidade em utilizar muito bem o corpo para proteger a bola. É um médio que apesar dos seus pontos fortes serem como acelerador de jogo, quer pelo drible, quer pelo passe, pode também ser um médio mais organizador, muito capaz de ditar o ritmo de jogo e de ser mais associativo com passes curtos.

Fisicamente, é um jogador de estatura média, com uma agilidade e uma capacidade de mudança de direção muito forte, o que o tornam especialmente eficaz nos momentos em que recebe de costas ou sob pressão, girando o corpo muito rapidamente para bater o marcador direto. Defensivamente, é um jogador que cumpre e também acrescenta qualidade à sua equipa. É um jogador agressivo na pressão e que tem números elevados de recuperações de bola, utilizando a boa leitura de jogo e rapidez para interceptar passes ou vencer duelos individuais. É pouco faltoso e procura sempre um desarme limpo.

Pontos a melhorar: contribuição no último terço, duelos aéreos

O jovem nipónico pode evoluir nalguns aspectos para se tornar um médio que ainda ofereça mais soluções, sendo um jogador que tem pouco golo. Falta-lhe ser mais agressivo na definição e arriscar mais na finalização, pois é um jogador com pouco volume de remates, apesar de já ter mostrado que tem alguma qualidade na finalização de meia distância. Além disso, poderá fazer mais movimentos de chegada à área vindo de trás. Sano tende a ficar em zonas de apoio, mas se explorar melhor os ataques à profundidade e surgir em zonas de finalização, poderá ser outra maneira para aumentar o seu contributo ofensivo e tornar-se um médio mais vertical e influente na área adversária. Ou até para ganhar segundas bolas em zonas altas. Por outro lado, Sano é um jogador que não é muito forte na conquista de bolas pelo ar.

Potencial

Kodai Sano tem vindo a fazer uma carreira nos Países Baixos em crescendo e esta época o seu rendimento passou para outro patamar. Com contrato até 2028, será muito difícil para o NEC segurar o jogador para a próxima época. Já se começa, aliás, a falar de alguns clubes como potencial destino, quer nos Países Baixos - tais como o Feyenoord, PSV e Ajax -, ou até de campeonatos de topo da Europa, como o Mainz 05 (onde joga o seu irmão Kaishu), ou o Fulham e o Crystal Palace em Inglaterra.

Nos últimos dias de mercado de janeiro, o Ajax ainda tentou a sua contratação, mas os valores apresentados, segundo a imprensa neerlandesa (bolo total de 15 milhões de euros) foram considerados insuficientes pela direção do NEC que apontou para os 20 milhões como valor mínimo. A manter este nível exibicional, poderá ser também um jogador a ter em conta para constar da convocatória japonesa para o Mundial 2026, o que representa uma oportunidade para ainda valorizar mais o seu passe.