Orkun Kökcü, médio do Benfica, voltou a ser titular neste domingo, frente ao Moreirense, tendo presenteado a exibição com um golo, isto depois de ter dado uma polémica entrevista ao De Telegraaf. Após o jogo, o turco usou as redes sociais para deixar uma mensagem.

«Paciência e Confiança em Deus», escreveu o atleta no Instagram.

De referir que Kökcü não era titular desde 10 de março e após a entrevista (a 16 do mesmo mês) jogou escassos minutos, cerca de 10. Roger Schmidt achou por bem voltar a dar confiança ao médio, que agarrou a oportunidade e fez uma bela exibição.