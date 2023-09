Boa abertura de Rafa para Di María, que domina com a biqueira da bolta, faz um compasso de espera e depois serve a bola redondinha para a entrada de Kökçü que, de fora da área e ligeiramente descaído para a direita, remata em jeito/força e colocado para o 3-0.

Golaço no Benfica-V. Guimarães, na estreia do médio turco a marcar com a camisola encarnada: