O Besiktas está a preparar uma cerimónia para celebrar a assinatura do contrato de Orkun Kökçü. O ex-Benfica, recorde-se, foi emprestado com cláusula de compra obrigatória.

De modo a controlar a presença dos adeptos, o Besiktas anunciou, este sábado, que disponibilizará bilhetes gratuitos. A reserva dos bilhetes, que já se encontra aberta, sendo que cada pessoa tem direito a adquirir até quatro ingressos.

«Convidamos todos os adeptos do Beşiktaş a irem ao Estádio Tüpraş para a cerimónia de assinatura de Orkun Kökçü», escreveu o clube no site oficial.

A celebração decorrerá no próximo domingo, 13 de julho, na casa do clube, o Estádio Tüpraş, às 20:30. O evento contará, ainda, com a presença do presidente do clube, Serdal Adalı, e dos membros do Conselho de Administração.