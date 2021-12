Kortney Hause, defesa inglês do Aston Villa, protagonizou um aparatoso despiste com o seu Lamborghini Urus V8, derrubando a vedação de uma pré-escola para crianças dos dois aos cinco anos, provocando apenas danos materiais.



O jogador de 26 anos perdeu o controlo do veículo, avaliado em mais de 200 mil euros, quando estava a caminho do Villa Park para o duelo da sua equipa com o Manchester City. Felizmente, as aulas estavam a decorrer nessa altura e as crianças estavam no interior.



«A minha filha e dezenas de crianças costumam estar junto à vedação, antes e depois das aulas. Foi pura sorte que ninguém tenha morrido. Ficámos todos em pânico com o que podia ter acontecido», disse Sabbir Ahmed, pai de uma das criança, ao jornal The Sun.

🚨⚽️ | NEW: Aston Villa defender Kortney Hause crashed his £200k Lamborghini into the fence of a nursery school pic.twitter.com/65REBbgwol — Football For All (@FootballlForAll) December 3, 2021