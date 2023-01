Kostas Mitroglou deixou o futebol profissional e vai jogar por uma equipa do distrital na Alemanha.

O internacional grego que representou o Benfica entre 2015 e 2017 foi anunciado como reforço do Rheurdt-Schaephuysen, clube que disputa a Kreisliga A Moers.

Mitroglou aceitou o convite do técnico do clube, Robert Kruppa, com o qual partilhou balneário no Duisburgo, um dos clubes da formação do avançado, que apesar de ser internacional helénico cresceu na Alemanha.

Mitroglou termina assim uma carreira profissional que o levou da Alemanha à Grécia - ali representou Olympiakos, Panionios, Atromitos e, por fim, oAris, que foi o último emblema profissional pelo qual jogou - e ainda Inglaterra (Fulham), Portugal (Benfica) , França (Marselha), Turquia (Galatsaray) e Países Baixos (PSV Eindhoven).