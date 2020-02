O Sp. Covilhã recebeu e venceu a Oliveirense por 1-0 no jogo que fechou a 19.ª jornada da II Liga.

Kukula, na transformação de uma grande penalidade, aos 72 minutos, marcou o golo solitário que definiu o resultado final. Os visitantes jogaram a última meia-hora reduzidos a dez, depois de Oliveira ter sido expulso com vermelho direto.

A equipa da Serra da Estrela destaca-se, assim, no quarto lugar, com 31 pontos, enquanto o conjunto de Oliveira de Azeméis segue no 15.º lugar, com 22 pontos.

