Kun Aguero deu uma entrevista à TV America, da Argentina, e falou sobre uma compra de que se arrepende: um Lamborghini Aventador, que terá custado quase 1,3 milhões de euros.

«Não sei para que m**** comprei um Lamborghini. Deve ter uns 1.200 quilómetros em seis anos, mal o usei», contou divertido o jogador do Manchester City.

«Há dois anos que penso para que m**** comprei esse carro. A única coisa que ele faz é ficar ali ao frio e à chuva. Até tem teias de aranha», revelou Kun Aguero.

En entrevista con el Canal América, al Kun Aguero le preguntaron por su compra más inútil. "Una Lamborghini, hace 5 años. Al pedo la compré. No la uso nunca, debe tener unos 1200 kilómetros. Está ahí afuera cagándose de frio, tiene telarañas". Tranqui, Kun... pic.twitter.com/yxhvTDWNig — Juez Central (@Juezcentral) October 11, 2020

Na entrevista, o argentino contou também alguns pormenores da sua relação com Messi e os raspanetes que o jogador do Barcelona lhe dá quando, nos estágios da seleção, adormece e deixa a televisão ligada. Ou como Messi o apressa para descer do quarto para comer, mesmo quando ainda é cedo, por ser muito apressado.