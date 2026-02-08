VÍDEO: Carreras abre caminho à vitória do Real Madrid no Mestalla
«Merengues» vencem em casa do Valência por 2-0. Mbappé também marcou
O Real Madrid foi ao Mestalla vencer o Valência por 2-0, na 23.ª jornada da Liga espanhola, este domingo, com golos de Álvaro Carreras e Kylian Mbappé.
Após uma primeira parte sem golos, Carreras abriu o marcador aos 65 minutos e colocou a equipa orientada por Álvaro Arbeloa a vencer no reduto do Valencia. O ex-Benfica, depois de uma bela incursão pelo interior da área, finalizou de pé direito.
Já perto do final da partida, Kylian Mbappé fechou as contas do jogo ao minuto 90+1, assistido por Brahim Diaz. Com este golo, o avançado de 27 anos chegou aos 38 remates certeiros na temporada. No total da época, soma 31 jogos, 38 golos e cinco assistências pelos «merengues».
Com este triunfo, o Real Madrid mantém-se no segundo lugar com 57 pontos, a um do líder Barcelona. Já o Valência, que contou com Thierry Correia a partir dos 72 minutos e com André Almeida no banco, afunda-se ainda mais na tabela classificativa e ocupa o 17.º lugar com 23 pontos.