O futebolista francês Kylian Mbappé, apresentado esta terça-feira como novo jogador do Real Madrid, abordou o seu «ídolo» Cristiano Ronaldo na primeira conferência de imprensa como jogador do clube espanhol, dizendo que o grito «Hala Madrid» que fez no fim da cerimónia desta manhã no Santiago Bernabéu foi uma «homenagem» ao português.

Mbappé falou ainda do contacto que mantém com Ronaldo e defendeu que, apesar da prestação no Euro 2024, o português vai continuar a ser uma «lenda» do futebol e do Real Madrid.

«É uma homenagem a Cristiano [ndr: o Hala Madrid]. É o meu ídolo desde menino, tenho a sorte agora de ele ser um amigo que me dá muitos conselhos. Estamos sempre em contacto, é um privilégio, dá-me sempre conselhos para trabalhar, para estar ligado ao jogo, para mostrar a minha paixão pelo jogo», referiu o francês.

«Sei que o Europeu foi uma competição difícil para ele, mas não muda nada a lenda que ele é no futebol e no Real Madrid e mando-lhe um abraço», concluiu Mbappé, que pouco antes já tinha falado de Ronaldo e também de Zidane como protagonistas das suas primeiras memórias do clube.

«Tenho muitas memórias: o Zidane, porque como francês é muito importante, seguia os jogos. Depois o meu ídolo Cristiano: via todos os jogos. Agora não posso ver porque tenho de jogar (risos), mas é um prazer. Era um menino que tinha um sonho de jogar na sua equipa preferida e chegar aqui, fazer a apresentação com todos os madridistas e ir dormir e dizer que és um dos jogadores do teu clube favorito é um privilégio. É um dia em que desfruto de cada segundo, é um dia que me vou recordar a vida toda», afirmou Mbappé.