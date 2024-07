O que parecia impossível, depois de tanta controvérsia, lá aconteceu: Mbappé foi apresentado, esta terça-feira, como jogador do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Mas alguém que já tinha previsto esta possibilidade foi o próprio Diego Maradona, uma das maiores lendas do futebol, que, há sete anos atrás, confessou já ter dito a Florentino Pérez para «fechar o Mbappé».

A data marcava dezembro de 2017 e o antigo futebolista argentino, falecido em 2020, indicou Mbappé como a próxima grande «revelação». No decorrer da conversa, gravada em vídeo amador, Maradona explica que o francês vai «superar muitos» e que até poderia chegar a vestir a camisola do Real Madrid, algo que acabou mesmo por acontecer.

No final do vídeo, Maradona confessou mesmo que na altura ainda falou com o presidente dos merengues para a contratação do jovem Mbappé, na altura com 19 anos, mas Florentino disse que não podia, pois já tinha jogadores como Cristiano Ronaldo e outros astros.