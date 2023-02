Kylian Mbappé quis esclarecer que a frase que proferiu após a derrota com o Bayern Munique, na Liga dos Campeões, na semana passada não era para Neymar.

O avançado francês afirmou depois do 1-0 da Alemanha que todos no PSG precisavam de «comer e dormir bem» e tal foi percecionado como uma boca ao brasileiro. A declaração de Mbappé ganhou ainda mais relevância quando Neymar foi visto, no dia seguinte a Munique, a comer num restaurante de fast food e ter estado numa partida de póquer.

«Vi que as pessoas falavam do Ney. Não era uma boca. No contexto atual, precisamos de tudo, menos de conflitos. É realmente um conselho para todos porque, como eu disse, quando temos todos, e vimos isso no início da partida, as equipas precisam de se preocupar connosco. Espero que o Neymar volte rapidamente porque ele é realmente um jogador importante para nós», disse Mbappé, à Prime Video, após a inacreditável vitória sobre o Lille, neste domingo, da qual Neymar saiu em maca e que ficou ainda marcada pelo que se passou com o português Luís Campos.