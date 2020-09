A França venceu este sábado a Suécia em Estocolmo, por 1-0, em jogo da primeira jornada do grupo A4 da Liga das Nações, o mesmo de Portugal, que bateu a Croácia por 4-1.

Um golo de Kylian Mbappé, numa jogada individual pela esquerda do ataque, finalizada com um remate quase sem ângulo para o fundo da baliza – a bola entrou entre o poste e Olsen – resolveu o jogo em solo sueco, onde Portugal joga na terça-feira.

No último lance do jogo, Griezmann ainda falhou um penálti, rematando por cima da baliza, antes do apito final.

Num dos outros jogos da noite, no grupo A2, A Bélgica, com o benfiquista Jan Vertonghen no banco de suplentes, venceu a Dinamarca, em Copenhaga, por 2-0. Denayer inaugurou o marcador aos nove minutos e, já na segunda parte, ao minuto 76, Dries Mertens assinou o golo final do êxito belga.