Kylian Mbappé recorreu às redes sociais para dar conta do seu desagrado com o PSG.

O clube parisiense utilizou um vídeo do internacional francês numa promoção de vendas de bilhetes para a próxima temporada e o avançado reagiu de forma negativa.

«Acabei de ver a campanha de bilhetes do clube para a época 2023/24. Em nenhum momento fui informado do conteúdo da mesma pelo meu interlocutor. Parecia uma entrevista básica numa sessão de marketing do clube. Não concordo com a publicação desse vídeo. É por isto que luto pelos direitos individuais de imagem. O PSG é um grande clube e uma grande família, mas seguramente que não é o Kylian Saint-Germain», lê-se numa story do Instagram do jogador.