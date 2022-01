O empresário Giovanni Branchini afirmou nesta terça-feira que «o Real Madrid fez uma oferta de 50 milhões para contratar Mbappé já».

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o agente de jogadores disse ainda que não sabe «como terminará» o tema Mbappé com o Real Madrid, numa altura em que o internacional francês pode assinar por outro clube, pois termina contrato no final da temporada.

«Parece-me que a iniciativa de Florentino Pérez [presidente do Real Madrid] merece atenção, é uma mensagem de estabilidade para o sistema. Porque, ao fim e ao cabo, é uma pena para todos que um jogador como Mbappé se mude no verão a custo zero. Mas não sei o que querem fazer em Paris», disse Branchini, que foi representante de Rui Costa, quando o atual presidente do Benfica jogava em Itália.