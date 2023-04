O Paris Saint-Germain voltou a perder em casa na Ligue 1 e desta vez com algum estrondo. O Lorient foi ao Parc vencer por 3-1 num jog marcado pelo golo algo hilariante de Kylian Mbappé.

Com Danilo Pereira e Vitinha titulares (Nuno Mendes entrou no segundo tempo e Renato Sanches está lesionado), os parisienses permitiram a terceira derrota nos últimos quatro jogos em casa para o campeonato.

O homem do jogo foi Romain Faivre, o esquerdino dos visitantes que nem sequer precisou de marcar para sair como figura. Faivre começou por desequilibrar aos 15 minutos quando assistiu Le Fee para o 1-0.

Os problemas do PSG agudizaram-se quando Hakimi foi expulso por acumulação de amarelos. Ainda assim, reduzido a dez unidades, o campeão e líder da liga francesa chegou ao empate. E o modo como fez merece todo o destaque (pode ver no vídeo associado). O guarda-redes Yvon Mvogo pôs a bola no chão, pensando que o jogo estava parado. Mbappé aproveitou e marcou, saindo a rir-se da jogada.

O sorriso certamente desapareceu aos 39 minutos, dez após o empate, com Romain Faivre de novo a abrir o livro pelo flanco direito e, com o pé esquerdo a deixar defesas para trás, conseguiu servir Yongwa para o 2-1.

O 3-1 chegou mesmo a acabar a partida. Já depois de ter um golo anulado, Dieng aproveitou um canto a favor do PSG para...marcar a Donnarumma.

O jogador do Lorient correu desde o próprio meio-campo, isolado, só com o italiano e a baliza parisiense na mira. Donnarumma ainda defendeu o primeiro remate, mas a terceira derrota em casa do PSG, sexta na temporada, foi mesmo confirmada.

A diferença para o segundo ainda é significativa, pois o Marselha ficará a cinco pontos se vencer nesta jornada e quando ficarem a faltar cinco rondas para o final.