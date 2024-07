O tão esperado dia chegou! Esta terça-feira, Kylian Mbappé é apresentado como jogador do Real Madrid.

A poucos minutos do início da cerimónia de apresentação, que encheu o Estádio Santiago Bernabéu, com mais de 80 mil adeptos, Kylian sentou-se à mesa com Florentino Pérez e assinou formalmente o contrato de vínculo com o clube até 2029.

O astro francês vai ser apresentado por volta das 12h (11h em Lisboa) e fala à imprensa uma hora depois.