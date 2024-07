«É um dia incrível para mim. Desde menino que tinha unicamente um sonho, jogar aqui. Estar aqui significa muito para mim.»

Kylian Mbappé foi apresentado ao final da manhã desta terça-feira como novo reforço do Real Madrid. O Santiago Bernabéu encheu, muito mais do que muitos estádios enchem para ver um simples jogo de futebol, para ver a apresentação do francês de 25 anos.

Quase 12 anos depois de ter treinado em Valdebebas, no clube dos seus sonhos, Mbappé subiu ao palco do clube que sempre quis representar. Eram 12h48 locais (11h48 em Portugal) quando subiu ao relvado, chamado pelo presidente Florentino Pérez, para ser recebido em grande. Ovações, aclamações. Milhares de pessoas a ver um ídolo. Um ídolo perante milhares de madridistas, tal como ele agora, mais do que nunca, o é.

Mbappé apresentado ao lado de Pirri e Zidane

Pela altura em que foi chamado ao palco instalado no relvado do Bernabéu, já ali estavam, ao lado de Florentino, duas grandes figuras do Real Madrid. O presidente não esqueceu Alfredo Di Stéfano ou Raymond Kopa e chamaria depois ao palco José Martínez Sánchez “Pirri”, vencedor da 6.ª Liga dos Campeões em 1965/66 e presidente honorário do Real Madrid, bem como Zinédine Zidane, compatriota de Mbappé e antigo jogador e treinador do clube pelo qual venceu a Champions como atleta em 2001/02 e as três consecutivas como técnico, em 2016, 2017 e 2018.

Mbappé: «Hoje realiza-se o meu sonho»

Visivelmente feliz, Mbappé desfez-se em agradecimentos nas primeiras palavras, prometendo «tentar falar em espanhol». E falou. «É incrível estar aqui. Dormi durante muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje realiza-se o meu sonho, sou um menino muito feliz hoje», começou por dizer.

«Quero agradecer, primeiro, ao presidente Florentino Pérez que confiou em mim desde o primeiro dia. Passaram-se muitas coisas, mas quero agradecer-lhe. Quero também agradecer a todas as pessoas que trabalharam para estar aqui, sei que foi um trabalho difícil, mas agora ganhámos, estou aqui e sou jogador do Real Madrid. Vejo a minha família feliz, a minha mãe [Fayza Lamari] que está a chorar, toda a minha família», prosseguiu, correspondendo ao pedido dos adeptos depois, beijando o símbolo.

«É um dia incrível para mim, desde menino que tinha unicamente um sonho, jogar aqui e agora estar aqui significa muito para mim, por «isso quero agradecer a todos os madridistas, há muitos anos que me dão muito carinho e amor, obrigado a todos pelo facto de eu estar aqui hoje», afirmou ainda o ex-PSG, pretendendo «estar à altura» do clube e deixando uma mensagem tocante aos muitos jovens que estavam nas bancadas.

«Vou dar a vida por estar clube e por este símbolo. Quero também deixar uma mensagem a todos os meninos, estão muitos aqui hoje, eu tinha um sonho e hoje realizo-o, tenho um conselho para vós: com paixão e com o sonho, podem realizar o que querem. Hoje estou aqui eu, da próxima vez pode ser um de vós. Estou muito emocionado, significa muito para mim estar aqui hoje, estou muito feliz e orgulhoso de ser do maior clube da história do futebol. Não vou continuar a falar mais, senão acabo a chorar», disse, terminando tal como tinha feito Cristiano Ronaldo quando chegou a Madrid: «Um, dois, três: Hala Madrid!».

Depois, Mbappé tirou a foto de família, ao lado dos pais e de Florentino Pérez, Zidane e Pirri.

Florentino Pérez: «A tua vontade permitiu ultrapassar as adversidades»

Antes de Mbappé tinha discursado Florentino Pérez, que começou, não por falar do francês, mas sim da seleção espanhola, a quem felicitou pela conquista do Euro 2024.

É uma grande satisfação para todos poder voltar à normalidade e poder apresentar os novos jogadores do Real Madrid ao fim de tanto tempo. A pandemia e as obras no estádio impediram-nos de partilharmos isto. Obrigado por estarem aqui. A cada vez que recebemos um grande jogador, vivemos um momento de grande esperança», afirmou Florentino Pérez, dirigindo-se depois a Mbappé.

«Querido Kylian, obrigado por fazeres um esforço que muitos nem sequer imaginam. Sei que jamais esquecerás aquele dia de dezembro de 2012, em que Zidane te convidou a visitares a cidade desportiva do Real Madrid, para te encontrares com aqueles jogadores que tanto admiravas. Hoje estás aqui porque quiseste e só a tua vontade permitiu ultrapassar as adversidades», referiu o presidente do Real Madrid, sobre Mbappé.

Uma cerimónia que até teve «siuuu» para Cristiano Ronaldo

Antes dos discursos, o espetáculo de apresentação de Mbappé começou com um vídeo a recordar a passagem do francês pelo clube espanhol ainda menino, bem como dos primeiros passos no AS Bondy, até aos êxitos no Mónaco, no Paris Saint-Germain e na seleção francesa. Houve ainda lugar à recordação das 15 conquistas europeias do clube entre Taça dos Campeões Europeus e Liga dos Campeões e, quando apareceu a conquista de 2016 e a imagem de Cristiano Ronaldo, os sócios e fãs não esqueceram o português, gritando o «siuuu» que Ronaldo celebrizou na Bola de Ouro de 2014.

Ronaldo, esse ídolo de Mbappé. E agora Mbappé na casa onde Ronaldo tanto ganhou para, também com o n.º 9, escrever a sua história.

Mbappé distribuiu bolas e saudações aos adeptos

Depois do discurso, Mbappé desceu do palco e dirigiu-se até junto das bancadas, para pontapear algumas bolas para os adeptos, distribuindo também alguns cumprimentos, para gáudio do público, num 16 de julho que ficará na história do Real Madrid. Tal como Mbappé quererá ficar na história do clube pelo qual assinou até 2029.