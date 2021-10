A polémica em torno de Kyrie Irving, base dos Brooklyn Nets que recusou vacinar-se contra a covid-19, conhece mais um capítulo. Agora, é uma congressista republicana a vir a público comparar o caso de Irving com o de Magic Johnson, que esteve no NBA All-Star Game de 1992 depois de ter anunciado publicamente que tinha SIDA.



«A fascista NBA não deixa o Kyrie Irving jogar por ter recusado a vacina. Mas deixaram o Magic Johnson jogar com HIV (SIDA), escreveu Marjorie Taylor Greene na rede social Twitter.

A publicação gerou controvérsia, desde logo porque a decisão não partiu da NBA, surgindo como consequência de uma regra imposta no estado de Nova Iorque. Irving recusou vacinar-se e, face a essa decisão, não podia treinar-se ou jogar no estado, pelo que só estaria com a equipa quando esta viajasse para outro estado ou cumprisse as suas sessões de trabalho ao ar livre.



Assim, de acordo com um comunicado dos Nets, assinado pelo diretor-geral Sean Marks, foi decidido que Irving «não vai poder jogar ou treinar com a equipa até que seja elegível como participante pleno».



«Cada um tem o direito de fazer o que lhe parece melhor. Ninguém deveria ser obrigado a fazer o que quer que seja com o seu corpo», sustentou Irving, em publicação na rede social Instagram, acrescentando: «Não pensem que vou terminar a carreira. Não pensem que vou abandonar este desporto por quererem obrigar a vacinar-me».