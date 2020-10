Os Los Angeles Lakers conquistaram este domingo o 17.º título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao baterem os Miami Heat por 106-93, igualando o recorde dos Boston Celtics.

No sexto jogo da final, o segundo match point, depois da derrota por 111-108 no quinto jogo, os Lakers só precisaram de metade do jogo para dizimarem uns irreconhecíveis Heat, ao chegarem ao intervalo com imensos 28 pontos à maior (64-36).

Com a segunda maior diferença ao intervalo de um jogo da história das finals, os Lakers já não poderiam perder mais esta oportunidade e não perderam, igualando o recorde dos Boston Celtics no ano da trágica morte de Kobe Bryant.

A etapa inicial tudo decidiu, num misto de mérito dos Lakers, com Rajon Rondo (13 pontos) e Kentavious Caldwell-Pope (15) em grande, e demérito dos Heat, com míseros 34 pontos, culpa de 34,3% nos tiros de campo (13 de 38), inacreditáveis 41,7% nos lances livres (cinco em 12) e nove turnovers.

Depois, com tudo resolvido, a segunda parte foi uma mera formalidade, com LeBron James a aproveitar para somar novo triplo duplo (28 pontos, 14 ressaltos e 10 assistências) e Anthony Davis um duplo duplo (19 pontos e 15 ressaltos).

LeBron, de 35 anos, somou o quarto título, em 10 finais, enquanto Davis, de 27, colecionou o primeiro, na primeira presença.

LeBron James foi distinguido pela quarta vez, e na terceira equipa diferente, como o MVP (Jogador Mais Valioso) da final, isolando-se no segundo lugar do ranking, apenas atrás de Michael Jordan.

Nos Heat, Bam Adebayo somou 25 pontos e 10 ressaltos, mas só apareceu com o jogo decidido, enquanto Jimmy Butler esteve muito longe das duas jornadas de sonho que protagonizou na final, ficando-se por 12 pontos, oito assistências e sete ressaltos.

Os Lakers já haviam conquistado o título em 1948/49, 1949/50, 1951/52, 1952/53 e 1953/54, ainda sediados em Minneapolis, e, sediados em LA, em 1971/72, 1979/80, 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2008/09 e 2009/10.