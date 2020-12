LeBron James foi eleito o atleta do ano pela revista americana Time.

O jogador sagrou-se esta temporada campeão pelos Los Angeles Lakers, somando o quarto título da NBA, ao qual acrescenta outros tantos de MVP (Jogador Mais Valioso) da final da prova.

Mas não foi apenas pelo desempenho no court que LeBron foi destacado. O papel de King James como ativista, nomeadamente ao organizar os atletas da NBA no momento em que os Estados Unidos viviam fortes processos antirracistas e a campanha de incentivo ao voto nas eleições presidenciais norte-americanas foi também destacado pela revista.

LeBron James (@KingJames) is TIME's 2020 Athlete of the Year #TIMEPOY https://t.co/hmFnqCHRPd pic.twitter.com/SskYijwu2E