A transformação física (e não só) de Thierry Correia desde que chegou ao Valência não passou despercebida à imprensa espanhola. O jornal Marca fala de uma «metamorfose» quer física, quer ao nível de jogo.

Depois de um primeiro ano «especialmente difícil» para o português, em que praticamente não foi opção, o jornal de Madrid destaca a segunda metade da temporada 2020/21.

«Regressou ao onze em janeiro (de 2021) e, a partir daí, não mais largou a titularidade», escreve o diário, destacando a «potência e velocidade» do antigo jogador do Sporting.

Por outro lado, o jornal espanhol afirma que Thierry Correia «terá de melhorar as suas prestações defensivas», isto porque o novo treinador do Valencia, José Bordalás, é muito exigente no capítulo defensivo.