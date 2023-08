A LaLiga anunciou esta quinta-feira uma parceria com a Visit Saudi, tornando-a o novo patrocinador global e o destino turístico oficial da competição espanhola de futebol. O objetivo é criar laços entre as duas culturas e promover a Arábia Saudita como um destino emocionante e atrativo. Iker Casillas, embaixador da LaLiga e ex-guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto, elogiou a aliança.

«O grande desenvolvimento do desporto e dos eventos desportivos na Arábia Saudita contribui para tornar o país um destino atrativo. Isso, juntamente com o seu interesse cultural e paisagens surpreendentes, faz desta nova parceria um sucesso para envolver tanto os fãs de futebol e desporto em geral, como novos seguidores», afirmou o antigo guarda-redes.

A ligação histórica entre a com a Arábia Saudita foi destacada no acordo, ressaltando o seguimento dos jogos da LaLiga por milhões de adeptos sauditas ao longo de mais de 15 anos. O acordo pretende fortalecer ainda mais essa relação e inspirar a próxima geração de futebolistas sauditas a jogar em equipas espanholas.

O diretor-geral executivo de LaLiga, Óscar Mayo, enfatizou a importância do acordo: «A assinatura deste acordo demonstra o nosso compromisso com o avanço do desporto e a paixão pelo futebol no mundo árabe, bem como com a expansão da nossa presença e a dos nossos clubes num centro desportivo mundial tão relevante»