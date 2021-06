Eric García é a mais nova contratação do Barcelona. Na habitual conferência de imprensa de apresentação, o jogador não escondeu o seu entusiasmo por estar de volta ao emblema blaugrana.

«Darei tudo por esta camisola. É um clube de grandes êxitos. Estou muito contente por voltar a casa», afirmou o jovem central.

«Estive nove anos aqui [FC Barcelona] e era um sonho voltar a defender estas cores. Tenho a sorte de vir de um clube tão ganhador com o Barça [Manchester City], ganhei muita experiência lá», completou o jogador de 20 anos.

Eric García também abordou os motivos que levaram à sua saída do Barcelona, em 2017. «Quando saí não se confiava na ‘cantera’ como agora e a proposta do Manchester City era a melhor que tinha naquela altura. Estou muito contente com a minha experiência em Inglaterra», confessou.

Eric García chegou à Catalunha a custo zero e assinou contrato com o Barcelona até à época 2025/26. A sua cláusula de rescisão cifra-se nos 400 milhões de euros.