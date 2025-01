Afinal pode ou não pode? Continua por resolver o imbróglio em torno das inscrições de Dani Olmo e Pau Victor, jogadores que pertencem aos quadros do Barcelona.

Este sábado, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a La Liga não aceitaram a reinscrição dos dois atletas pelos catalães, justificando a decisão com uma norma regulamentar que impede a inscrição de um jogador cuja licença tenha sido cancelada por parte do mesmo clube e na mesma época desportiva.

O Barcelona, que ultrapassou os constrangimentos financeiros que conduziram ao cancelamento das licenças e alega «motivos de força maior» para tornar a inscrever os jogadores, já anunciou que vai recorrer da deliberação junto do Tribunal Administrativo do Desporto, passo que garante, desde já, a suspensão da decisão tomada em conjunto, este sábado, pela RFEF e a La Liga.

Assim, fica garantida a disponibilidade dos dois avançados para a Supertaça de Espanha, na qual os catalães defrontam, na meia-final, o Athletic Bilbao, na próxima quinta-feira (19 horas), na Arábia Saudita.

De recordar que Dani Olmo, contratado no último verão ao Leipzig por 55 milhões de euros, e Pau Victor, recrutado ao Girona por 2,7 milhões de euros, foram inscritos, no início da época, com recurso a uma licença temporária, que expirava no final de 2024.

A medida tem como base as dificuldades do Barcelona em cumprir os requisitos financeiros impostos pela La Liga, sendo precisamente esse o motivo que levou à revogação das licenças dos dois futebolistas, este mês.