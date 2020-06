O Barcelona-Atlético de Madrid, jogo referente à 33.ª jornada da liga espanhola, vai ser jogado dia 30 de junho às 22 horas locais, 21h em Portugal.

O jogo marca o reencontro entre Messi e João Félix, depois de o Barcelona se ter imposto na primeira volta no Wanda Metropolitano, com uma vitória por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo argentino.

Ainda nesta temporada, as equipas encontraram-se na final four que apurava o vencedor da supertaça. Aí, a vitória sorriu aos colchoneros num jogo que acabou 3-2, num encontro em que os dois jogadores protagonizaram um momento de tensão.