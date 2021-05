Eden Hazard veio pôr um ponto final nas dúvidas acerca da sua permanência no Real Madrid. Em conferência de imprensa, à margem do estágio com a seleção belga, Hazard afirmou que vai continuar na capital espanhola.

«Não me vejo a sair do Real Madrid. Tenho 3 anos de contrato. Quando estiver a 100% darei tudo pelo clube. Agora estou concentrado no Euro, mas depois irei fazer grandes coisas no Real Madrid», afirmou o belga.

Apesar da má época, Hazard não desanima. «Sei que estou mais perto do meu nível. Tenho ainda anos muito bonitos pela frente», vaticinou o ex-Chelsea.

Eden Hazard teve uma época marcada pelos problemas físicos. Realizou apenas 21 partidas pelos merengues, totalizando 4 golos.