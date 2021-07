Joaquín, jogador do Betis, pode estar prestes a pendurar as botas. Em entrevista ao canal do clube, o jogador de 39 anos deixou essa possibilidade em aberto.

«Claro que penso [que pode ser o seu último ano]. Penso sempre que pode ser o meu último ano, sei que está perto, mas não quero remoer muito nisso. A possibilidade de continuar no clube com outras funções vai-me dar muita vida», confessou o ex-internacional espanhol.

Joaquín falou, ainda, da possibilidade de conquistar um título no ocaso da carreira.

«[Conquistar um título] seria fechar com chave d’ouro a minha carreira… se realmente for o meu último ano. No final, vai ser a consistência e a exigência o que te vai permitir lutar por títulos», completou o jogador andaluz.

A temporada 2021/22 será a 22ª de Joaquín como profissional e a sua 13ª como jogador do Betis. Apesar da experiência e da longevidade da carreira, o jogador de 39 anos tem apenas dois títulos no seu palmarés: duas Taças do Rei, uma ao serviço do Betis e outra pelo Valencia.