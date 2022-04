O Betis perdeu esta terça-feira na receção ao Elche, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga espanhola.

Rui Silva foi titular, enquanto William Carvalho entrou aos 81 minutos, precisamente um minuto antes dos visitantes marcarem, por Tete Morente.

Paul Akouokou foi expulso, com vermelho direto, no terceiro minuto de compensação, depois de agredir Lucas Olaza com um «pisão».

O conjunto de Sevilha, com 57 pontos, mantém o quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa, mas a Real Sociedad, que segue em sexto, tem apenas menos dois pontos e ainda um jogo por realizar.

Também esta noite, no El Madrigal, um bis de Arnaut Danjuma (10m e 17m) garantiu o triunfo do Villarreal sobre o Valencia, por 2-0.

Gonçalo Guedes, lesionado, ficou fora deste encontro, enquanto o lateral Thierry Correia foi titular no emblema ché.

O Villarreal é sétimo classificado, imediatamente abaixo dos lugares europeus, com 52 pontos. Já o Valencia, continua em 10.º.

O Mallorca bateu o Alavés em casa, por 2-1. Abdon Prats (11m) e Vedat Muriqi (45+4m) fizeram os golos dos caseiros, enquanto um auto-golo de Antonio Raillo (73m), confirmou o resultado final, que deixa o Alavés no último lugar da La Liga.

[Imagens vídeo Eleven Sports]