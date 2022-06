O Eibar, com o português Frederico Venâncio de início, venceu no terreno do Girona (1-0) e colocou-se em vantagem na meia-final do play-off de promoção à La Liga.

Ager Aketxe foi o herói desta primeira mão. Do meio da rua, o médio espanhol surpreendeu tudo e todos com um remate de pé esquerdo e marcou o único golo do encontro, aos 28 minutos. Os visitantes até ficaram reduzidos a dez unidades, por expulsão de Alvaro Tejero, que viu dois cartões amarelos no espaço de um minuto (45+2m e 45+3m).

A assistir à partida, desde a bancada, esteve o catalão Pep Guardiola, que não passou despercebido à transmissão televisiva.

A segunda mão está agendada para o próximo domingo, às 17h30. Na outra meia-final, o Tenerife também leva vantagem de 1-0.