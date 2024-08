O Villareal-Atlético Madrid (2-2) foi um jogo de estreias, traições e ausências. Começando pelas últimas, falamos de João Félix - o avançado português já não participou na partida pois está a caminho do Chelsea. Viaja nesta terça-feira e viu o jogo da bancada.

Quanto às estreias, destaque para o homem que fixou o resultado final, Alexander Sorloth e que cometeu uma 'traição' ao mesmo tempo. O gigante dinamarquês trocou o Villareal pelo Atlético Madrid neste verão e estreou-se a marcar diante da antiga equipa. O atleta, que custou 32 milhões de euros, não conteve os festejos no La Cerámica.

Le Normand, como titular, e Julián Álvarez, vindo do banco de suplentes, estrearam-se pelos colchoneros. Do lado do Villareal, nota para as estreias de Diego Conde, Pape Gueye ou Nicolas Pépé.

Quanto aos golos, o primeiro foi marcado por Danjuma, logo de início, a trocar as voltas a Axel Witsel. Depois, Llorente empatou numa boa jogada, Koke deu a vantagem ao Villareal com um auto-golo e, finalmente, Sorloth fez o 2-2 final nos descontos da primeira metade.

No outro jogo da La Liga desta segunda-feira, o Valladolid ganhou ao Espanyol por 1-0, com um golo de Raúl Moro. Não jogaram portugueses, mas o luso Ricardo Pereira viu o jogo do banco de suplentes - é treinador de guarda-redes do Valladolid.