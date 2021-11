Óscar Mingueza até começou a ganhar espaço na equipa principal do Barcelona com Ronald Koeman, mas reconhece que a saída do holandês era aquilo que o plantel precisava.

«O balneário precisava de uma mudança. O ambiente de que precisávamos não existia. O grupo não estava contente. E quando não estás bem e as coisas não funcionam, precisas de uma mudança de ares», assumiu, citado pela Marca.

Com a chegada de Xavi, o defesa espanhol crê que o futuro será risonho para os 'blaugrana'.

«Tenho a certeza que com o Xavi vamos estar muito bem. As pessoas acreditam no que ele diz e isso é muito importante. Estamos a treinar com a maior intensidade e pressão. Agora temos ideias claras e trabalhamos para atingir os nossos objetivos», assumiu.

Antes da receção ao Benfica, o Barcelona disputa o dérbi com o Espanyol, este sábado, num duelo que Mingueza antecipa como «um ponto de viragem».

«Temos que mostrar que optamos pelos títulos e que não somos uma equipa vulnerável», concluiu.