O Sevilha marcou passo esta noite na luta pelo título espanhol, ao empatar em casa do Alavés, em jogo da 27.ª jornada da La Liga.

No País Basco, nenhuma das equipas foi capaz de quebrar o nulo, apesar das várias tentativas, tanto de um lado como do outro.

Com este resultado, o Sevilha segue confortavelmente no segundo lugar do campeonato espanhol, mas pode ficar a oito pontos do líder Real Madrid, caso os merengues vençam este sábado a Real Sociedad. O Alavés continua em zona de descida, com 22 pontos.