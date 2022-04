Foi com um golo de Alexander Isak no sexto minuto do período de descontos que a Real Sociedad bateu o Espanhol de Barcelona, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da La Liga.

No Anoeta, os bascos ainda viram um golo anulado pelo videoárbitro ao norueguês Alexander Sorloth, aos 51 minutos. Contudo, já na compensação, o avançado sueco garantiu o triunfo na execução de um penálti (90+6m), após nova revisão do árbitro no monitor.

Com este triunfo, a Real Sociedad manteve o sexto posto, que dá acesso à Conference League, com 51 pontos. Já a equipa catalã segue em 12.º, com 36.

O golo de Isak: