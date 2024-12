O Barcelona goleou esta terça-feira o Maiorca (1-5), numa partida a contar para a 19.ª jornada da Liga espanhola.

Samu Costa, internacional português foi titular pelo Maiorca e viu a sua equipa aguentar um empate ao intervalo por 1-1. O Barcelona marcou primeiro, por Ferran Torres (12m), num lance que a defesa do Maiorca deixou muito a desejar. O Maiorca empatou ainda antes do meio tempo, por intermédio de Muriqi (43m)

Na segunda parte, o Barcelona dominou e demoliu. O festival de golos para os catalães começou com Raphinha (56m e 74m), e seguiram-se de Jong (79m) e Pau Victor (84m).

Com esta vitória, o Barcelona mantém o primeiro lugar, com 37 pontos conquistados, voltando às vitórias depois de três jornadas seguidas sem qualquer triunfo. Passa a ter quatro pontos de vantagem para o Real Madrid, 2.º classificado, com 33 pontos, mas menos dois jogos disputados. O Maiorca, por sua vez, está no sexto posto da classificação com 24 pontos.