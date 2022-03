Depois da Champions, a história repetiu-se na La Liga.

O Real Madrid bateu o Maiorca esta segunda-feira, por 3-0, com a ajuda preciosa de Karim Benzema.

O avançado gaulês esteve nos três golos. Assistiu Vinícius Júnior para o brasileiro abrir o marcador (55m), antes de bisar em apenas cinco minutos, primeiro de grande penalidade (77m) e, depois, com um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto (82m).

Benzema lidera as estatísticas no campeonato espanhol, com 22 golos apontados (mais oito do que o segundo, Vinícius) e 11 assistências.

Os merengues seguem confortáveis na liderança da La Liga, com 66 pontos, mais 10 do que o segundo classificado, o Sevilha, que até empatou nesta jornada. O Maiorca é 16.º, dois pontos acima da linha de água.