Expulso no jogo frente ao Valência, por ter agredido o guarda-redes Dimitrievski, Vinícius Júnior não demorou a retratar-se. Fê-lo através das redes sociais, onde partilhou uma mensagem esclarecedora: «Desculpem e obrigado equipa».

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

As polémicas entre Vini e Dimitrievski não de agora. Como recorda o jornal Marca, os dois jogadores já se tinham desentendido em 2023, quando o guarda-redes macedónio representava o Rayo Vallecano. Nessa ocasião, a situação ficou-se por um bate-boca mais intenso.

Expulso após o recurso às imagens, o internacional brasileiro fica em risco para a Supertaça espanhola, que se disputa na próxima semana, na Arábia Saudita. Ainda assim, o Real Madrid promete recorrer do vermelho mostrado a Vinícius no Mestalla.

«Vamos recorrer. Pensamos que não era um lance para vermelho. Houve um toque do Dimitrievski antes e um empurrão do Vini de seguida, deveria ter ficado resolvido com dois cartões amarelos», considerou o treinador dos «merengues», Carlo Ancelotti, no final da partida.

Aquando da expulsão de Vinícius Júnior, ao minuto 79, o Real Madrid perdia por 1-0 em Valência, mas conseguiu dar a volta ao resultado na reta final do encontro, com golos de Luka Modric e Jude Bellingham.