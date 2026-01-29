Depois de Lenka Mazúchová, o FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Laerke Tingleff e Mady Soumare como reforços da equipa feminina dos ‘dragões’.

Laerke Tingleff, média dinamarquesa de 26 anos, vai ter a sua primeira experiência no estrangeiro, após deixar o Nordsjaelland.

O terceiro reforço da temporada, Mady Soumare, avançada de 26 anos, deixa os Estados Unidos onde, no desporto universitário, representava a Texas State University. Na temporada passada, apontou seis golos e três assistências em 18 jogos. 

