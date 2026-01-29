OFICIAL: FC Porto anuncia mais dois reforços para a equipa feminina
Laerke Tingleff e Mady Soumare assinam pela equipa azul e branca
Depois de Lenka Mazúchová, o FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Laerke Tingleff e Mady Soumare como reforços da equipa feminina dos ‘dragões’.
Laerke Tingleff, média dinamarquesa de 26 anos, vai ter a sua primeira experiência no estrangeiro, após deixar o Nordsjaelland.
O terceiro reforço da temporada, Mady Soumare, avançada de 26 anos, deixa os Estados Unidos onde, no desporto universitário, representava a Texas State University. Na temporada passada, apontou seis golos e três assistências em 18 jogos.
Origem: Dinamarca 🇩🇰 Laerke Tingleff reforça a equipa feminina ✍️#FCPortoW pic.twitter.com/9DmUdWaMvC— FC Porto (@FCPorto) January 29, 2026
Avançada francesa proveniente dos Estados Unidos 🦶 Mady Soumare reforça a equipa feminina ✍️#FCPortoW pic.twitter.com/mCyd8Ptfy3— FC Porto (@FCPorto) January 29, 2026