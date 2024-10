Não houve Taça, mas andámos lá perto. O Famalicão sofreu para seguir em frente na prova rainha do futebol português (0-2) perante um Lagoa muito bem organizado.

A equipa algarvia esteve longe de dominar – é um facto – mas mostrou-se sólida defensivamente e poucas oportunidades de golo concedeu ao Famalicão.

O que valeu à equipa de Armando Evangelista foram duas desatenções do Lagoa já no final da partida: a primeira, do defesa Igor num pontapé de baliza, e a segunda de toda a linha defensiva dos algarvios.

A primeira parte foi jogada em ritmo baixo: como seria de esperar, o Famalicão teve mais bola e assumiu a iniciativa do jogo.

Só que, verdade seja dita, nunca esse maior domínio se traduziu em bom futebol… e em oportunidades de golo.

Aliás, a partida até começou com um bom lance do Lagoa que, ao minuto 3, podia ter levado muito perigo à baliza de Carevic, se Jorge Teixeira tivesse conseguido dominar bem uma bola à entrada da área.

A melhor chance dos primeiros 45 minutos esteve nos pés de Topic.

O remate do médio, à entrada da área, até deu a sensação de golo, mas a bola saiu a rasar o travessão da baliza de João Victor.

Esperava-se mais do Famalicão, mas o segundo tempo manteve a mesma toada. A equipa de Armando Evangelista continuou a dominar, mas os processos eram sempre previsíveis. Faltava rasgo, acima de tudo.

E nem mesmo as entradas de nomes como Oscar Aranda trouxeram esse brilhantismo ao Famalicão que acabaria por beneficiar, já nos últimos 15 minutos, de duas desatenções do Lagoa.

Igor repôs mal uma bole em jogo repôs mal uma bola em jogo e ofereceu o golo ao recém-entrado Zabiri (79m).

O mesmo Zabiri iria sentenciar a partida ao minuto 88, num lance em que a defesa do Lagoa ficou a confiar no fora de jogo.

O Famalicão seguiu em frente, foi melhor, mas teve de sofrer.

A FIGURA: Zabiri

Saiu do banco para dar a vitória ao Famalicão - e a passagem à próxima fase da Taça de Portugal. O marroquino tinha entrado há poucos minutos quando recebeu uma oferta de João Victor que não desperdiçou. Depois, já aos 88 minutos, voltou a marcar. Estreou-se logo com um bis.

O MOMENTO: Igor fez desmoronar a muralha algarvia (79m)

A boa organização dos algarvios terminou ao minuto 79. O defesa central Igor, chamado a bater um pontapé de baliza, pôs a bola nos pés do ataque do Famalicão. Zabiri contornou duas defesas e o próprio guarda-redes para marcar o primeiro. O mais difícil ficou feito.

POSITIVO: Que bonita é a festa da Taça!

Em Lagoa, viveu-se uma tarde diferente. Com as bancadas bem compostas, a equipa algarvia teve hoje um dos jogos mais importantes da sua história com a receção a uma equipa da I Liga, no seu próprio estádio. Desde as fotos dos mais pequenos com jogadores como Rochinha, até aos muitos cânticos de apoio, é bonita ver a essência desta prova.