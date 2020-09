A terceira ronda de testes à comitiva do Sporting que está a preparar, em Lagos, o jogo ante o Aberdeen para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, não registou novos casos positivos, apurou o Maisfutebol.

Os leões realizaram esta quarta-feira a última sessão de trabalho físico antes do embate frente aos escoceses, marcado para as 20 horas de quinta-feira, em Alvalade.

Com o treinador Rúben Amorim a coordenar o trabalho à distância, por estar infetado com a covid-19, o Sporting viu-se privado também de nove jogadores que estão infetados, entre eles sabe-se que João Palhinha, Borja, Rodrigo Fernandes e Nuno Santos testaram positivo. Há, ainda, dois elementos do staff infetados, estando todos em isolamento.

No Algarve, os leões prepararam o duelo europeu com 19 jogadores, sete deles da equipa B, que compensaram as ausências dos atletas diagnosticados com covid-19.