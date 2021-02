O Maisfutebol, a ELEVEN e a LaLiga desafiam-no a entrar no LaLiga Ultimate Xpert, que o habilita a ganhar uma camisola à escolha da Liga Espanhola. Para isso só tem de ver a pergunta que César Sanchez lhe coloca no vídeo associado a este artigo e responder acertamente através das redes sociais do Maisfutebol no Facebook, no Instagram e no Twitter, acrescentando também, e de forma criativa, que camisola dos vinte clubes da LaLiga quer receber em casa.

A frase mais criativa entre as respostas certas ganha uma camisola à escolha, sendo o vencedor anunciado na segunda-feira.

Simultaneamente, o vencedor habilita-se a ganhar no final da época uma viagem a Espanha para viver a emoção do futebol.

O LaLiga Ultimate Xpert é um passatempo do Maisfutebol, da ELEVEN e da La Liga, que quinzenalmente oferece uma camisola e que no final da época vai oferecer ao maior especialistas em Liga Espanhola uma viagem a Espanha, naquele que é o prémio final para o adepto que provar ser o maior conhecedor de futebol espanhol. Por isso fique atento ao Maisfutebol e à ELEVEN: de quinze em quinze dias vamos ter um novo vídeo com uma nova pergunta.

É você o maior especialista em Liga Espanhola? Venha prová-lo. O regulamento do passatempo pode ser encontrado aqui.