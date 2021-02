O Maisfutebol, a ELEVEN e a LaLiga desafiam-no a entrar no LaLiga Ultimate Xpert: o passatempo que quinzenalmente lhe permite ganhar uma camisola da Liga Espanhola à escolha e que no final da época vai oferecer ao maior especialista uma viagem a Espanha, naquele que é o maior prémio para o adepto que provar ser o maior conhecedor de futebol espanhol.

Ora este fim de semana realizou-se a quarta edição deste passatempo com a colaboração do Maisfutebol, sendo que a resposta à pergunta colocada por César Sanchez, antigo guarda-redes de Real Madrid, Valladolid, Saragoça, Valencia e Villareal era «cinco clubes».

O vencedor da camisola, e que fica desde já convocado para o passatempo final e para a possibilidade de ganhar uma viagem a Espanha, é Alexandre Fernandes, que no Instagram acertou na resposta e deixou um verdeiro poema, considerado pelo Maisfutebol a resposta mais criativa:

(M)ais que uma promessa é já uma certeza

(A)lcançou o sonho, a jogar junto da realeza

(I)ntegro no campo, dribla como uma pluma

(S)enhoras e srs. é o Nuevo rey de Cataluña

(F)intar, marcar e assistir é o seu genoma

(U)m ex-gurreiro a defender Barcelona

(T)em tudo para ser o melhor da sua geração

(E)spreitem na Eleven através da televisão

(B)ola no miúdo, que o futebol é o momento

(O)lhem e deliciem-se com este talento

(L)embrar só que o Mais futebol vai ser ao Domingo e que o rapaz é Trincão

Se não foi você o vencedor esta semana, não se preocupe, ainda tem muitas várias hipóteses de ganhar e não deixe de participar, até porque a escolha não foi fácil: havia várias frases muito criativas. De quinze em quinze dias, voltamos com uma nova pergunta.

É você o maior especialista em Liga Espanhola? Venha prová-lo. O regulamento do passatempo pode ser encontrado aqui.