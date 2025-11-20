Thibaut Courtois admitiu que os comentários de Lamine Yamal antes do último El Clásico, entre o Real Madrid e o Barcelona, a 26 de outubro, acenderam um pouco mais os ânimos de um encontro que, por norma, já é naturalmente intenso.

O guarda-redes sublinhou, no entanto, que parte do problema veio também da imprensa «que tratou logo de ampliar o assunto».

«Quando a tensão está no máximo e a adrenalina a correr, é fácil dizer coisas de que depois nos arrependemos. Mas isso faz parte do El Clásico», começou por dizer o belga, no programa El Partidazo de COPE.

«Às vezes precisamos deste clima mais hostil. Depois de perdermos quatro vezes com eles na época passada, tínhamos de voltar a sentir a rivalidade a arder. Tínhamos de ir com tudo, porque, quando eles ganham, também não nos mostram qualquer respeito.»

O belga partilhou que este tipo de ambiente carregado pode, na verdade, ser um fator importante para reacender a intensidade da rivalidade e garantiu ainda que não existe qualquer problema pessoal com Yamal.

«Um clássico já é, por si só, uma motivação enorme, mas quando ouvimos determinadas frases, ainda nos empurra mais. Quem odeia perder sente isso com mais força. No fim, depende de cada jogador a forma como canaliza essa energia», afirmou.

«Se o Carvajal ou o Dean Huijsen fossem convocados para a seleção espanhola amanhã, não haveria problema nenhum. Estas coisas começam e acabam no relvado. Se encontrasse o Lamine num restaurante amanhã, cumprimentava-o normalmente. Não há qualquer questão pessoal entre nós.»

Recorde-se que os comentários do jovem do Barcelona foram proferidas durante uma transmissão ao vivo da Kings League na Twitch, em que Yamal afirmou que os merengues «roubam e queixam-se».

O guarda-redes do Real Madrid não deixou, no entanto, de elogiar Yamal e afirmou que «já é um talento extraordinário e vai marcar uma era no Barcelona».

