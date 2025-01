Lamine Yamal, a estrela em ascensão do Barcelona, expressou o desejo de continuar no clube no qual cresceu e que considera ser a sua casa.

«No fim de contas, o Barça é o clube da minha vida. Espero renovar contrato e continuar o máximo de tempo possível», afirmou o jogador de 17 anos em exclusivo à CNN.

«Quero continuar a jogar na Liga Espanhola, quero continuar jogar pelo Barcelona e, sim, vou renovar o meu contrato. Vou mesmo», reafirmou, depois de ter sido distinguido como Jogador Revelação nos Globe Soccer Awards, realizados no Dubai.

Lamine Yamal está ligado ao Barcelona desde os sete anos, quando ingressou na La Masia. Aos 15 tornou-se o jogador mais jovem a estrear-se pela equipa principal na La Liga e, aos 16 anos, comprometeu-se com o clube com uma cláusula de rescisão astronómica superior a mil milhões de euros. Agora, aos 17 anos, está pronto para renovar e reforçar o vínculo com os catalães.

«Não sei quando o contrato será assinado, mas acredito que será em breve», afirmou Yamal, que, apesar da juventude, já é um nome de destaque no futebol mundial.

O ano de 2024 foi histórico para Yamal, que alcançou feitos notáveis. Entre eles, tornou-se o mais jovem a marcar num El Clásico, a jogar numa fase a eliminar da Champions e a atingir 50 jogos oficiais pelo clube. Na seleção espanhola, destacou-se ao ser o mais jovem marcador de sempre no Campeonato da Europa, ajudando a equipa a conquistar o título, o que o coloca ao lado de grandes lendas do futebol mundial.

«É verdade que as coisas aconteceram muito rapidamente. Não acho que isto seja normal para um adolescente. Mas é agradável ser o primeiro a alcançar estas coisas.»

Apesar da intensa carreira no futebol, Yamal também concluiu a sua educação obrigatória em Espanha.

«Passei o ESO (Ensino Secundário Obrigatório). Estava a estudar e a jogar, mas todo o ano correu bem. Ganhei o Euro 2024, passei nos estudos e agora estou calmo. Estou totalmente focado no futebol e vou continuar assim.»

O prodígio espanhol revelou ainda a admiração por Neymar, que considera uma grande inspiração.

«Tinha cinco anos quando o vi no Santos, mas foi aos sete anos que o vi pessoalmente no Camp Nou. Foi incrível vê-lo. Sim, é verdade que o Messi também estava lá e era incrível, mas o Neymar era algo totalmente diferente. O Neymar sempre foi o meu ídolo. Ele é uma estrela, uma lenda do futebol.»